Diwali 2023 Wishes: कह दो अंधेरों से... दिवाली पर शुभता का संदेश देंगे ये खूबसूरत मैसेज

दीपावली का धार्मिक महत्व होने के साथ व्यस्तताभरी जिंदगी के बीच कुछ अच्छा वक्त बिताने का मौका है। इस दौरान हम लोगों से मिलते-मिलाते हैं। जो लोग आपसे दूर हैं उन्हें खास होने का अहसास कराते हैं। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो ऐसा कैसे करना है तो यहां दिए गए खूबूसरत मैसेजज में से कोई संदेश उन्हें भेजें। उनकी सुख, समृद्धि के साथ तरक्की की कामना वाले ये मैसेज उनके दिल को छू जाएंगे।

मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना,

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुख दर्द अपने भूलकर,

सबको गले लगाना,

और प्यार से ये दिवाली मनाना।

दीपावली 2023 शुभ हो

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार…सोने चांदी से भर जाए आपका घर-बार।

जीवन में आयें खुशियाँ आपार… शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार। Happy Diwali 2023

नव दीप जले नव फूल खिले, नित नई बहार मिले,

दीपावली के पावन अवसर पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले।

मस्ती का सुरूर छाया रहे

जेब में भरी माया रहे

अपनों का मिले प्यार

शुभता से भरा हो दिवाली का त्योहार

दिवाली की शुभकामनाएं

कुमकुम भरे कदमों से

आए लक्ष्मीजी आपके द्वार

सुख-संपत्ति मिले आपको भरपूर

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं करें स्वीकार

दिवाली शुभ हो

हर घर में उजाला आए, ना कोई रात हो काली

कह दो अंधेरों से कहीं और बना लें घर,

हमारे घर है दिवाली

आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं



इस दिवाली लक्ष्मी मां आपका हर सपना पूरा करें।

आप और आपका परिवार निरोगी हो

आपके यश और वैभव में वृद्धि हो

गणेशजी हर कदम पर शुभता लाएं।

शुभकामनाएं

Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared

May the divine light of Diwali bring peace and harmony into your life happy diwali.

On this Diwali, I ask God to provide you luck, wealth, and serenity. I wish you and your family a happy Diwali.