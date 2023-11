Dhanteras Wishes: सब पर होगी धन की बरसात, धनतेरस की शुभकामनाओं से करें दिवाली की शुरुआत

ऐप पर पढ़ें

दिवाली की चमक-दमक शुरू हो चुकी है। धनतेरस के साथ सुख, समृद्धि और संपन्नता का जश्न शुरू हो जाएगा। धनतेरस के दिन हिंदू कुछ न कुछ नया खरीदते हैं। इसके साथ धनवंतरि भगवान की पूजा भी होती है। 5 दिन के त्योहार ने दस्तक दे ही दी है तो क्यों न अपने करीबियों को दिल की बात बताई जाए। धनतेरस के मौके पर आप दिल से शुभकामनाएं भेजें जिन्हें पढ़कर आपके अपनों का त्योहारा सकारात्मकता के साथ शुरू हो। यहां हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में विशेज देख सकते हैं।

दीप जले तो रोशन आपका जहान हो,

पूरा आपका हर एक अरमान हो,

मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर,

इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हों।

दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार,

परिवार में बना रहे स्नेह व प्यार

आप पर होती रहे सदा धन की बौछार

ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार।

धन की बरसात हो, खुशियों का आगाज हो,

आपको जीवन का हर सुख प्राप्त हो,

माता लक्ष्मी का आपके घर वास हो

धनतेरस की शुभकामनाएं

आपके घर में धन की बरसात हो

लक्ष्मी क वास हो

संकटों का नाश हो

शान्ति का वास हो

धनतेरस की दिल से शुभकामनाएं!

सोने का रथ, चांदी की पालकी

बैठकर जिसमें है लक्ष्मी मां है आयी

देने आपके परिवार को धनतेरस की बधाई

धनतेरस शुभ हो।

प्रगति पर आपका कारोबार हो,

घर में सुख-शांति का विस्तार हो

हर रोग-दुख का हो संहार

ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार

ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराये:।

अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोगनिवारणाय।।

त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णुस्वरूप।

श्री धनवंतरी स्वरूप श्री श्री श्री औषधचक्र नारायणाय नमः।।

May Dhanteras brings new dreams, fresh hopes, diverse perspectives and fill your life with pleasant surprises. Happy Dhanteras to you and your family!

Just like the sparkle of gold and silver, I wish your days glow forever...Happy Dhanteras