Happy Daughters' Day 2019: जानें भारत में कब और क्यों शुरू हुआ डाटर्स डे

Daughters' Day 2019: डाटर्स डे एक ऐसा दिन है जिसमें परिवार में होने वाली बेटी के लिए खुशी मनाई जाती है। यह दिन भारत समेत पूरी दुनिया में सेलेब्रेट किया जाता है। डाटर्स डे सितंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है जो कि इस बार 22 सितंबर यानी आज है। जिस प्रकार से हम मदर डे या फादर्स डे अपने माता पिता को सम्मान देने के लिए मनाते हैं उसी प्रकार से बेटियों को सम्मान देने के लिए डाटर्स डे मनाते हैं। इस मौके पर लोग अपने बेटियों के साथ यादगार तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हैं तो कुछ लोग अपनी बेटियों को कीमती उपहार तक देते हैं।

इस मौके पर अपनी बेटियों पर गर्व महसूस करते हुए कुछ भारतीय हस्तियों ने भी यादगार तस्वीरें साझा की हैं जिनमें प्रमुख है देश की वित्तमंत्री निरमला सीतारमन का। उन्होंने अपनी बेटी को एक अच्छा दोस्त, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक बताया है। उन्होंने लिखा है कि वह बेटियों के बारे में बहुत कुछ कह सकती हैं। इसी प्रकार कई अन्य हस्तियों ने भी अपनी बेटियों के साथ कुछ यादगार लम्हों की तस्वीरें साझा की हैं।

Can say so much and more about daughters. A #throwbackpic with my daughter. A friend, philosopher and a guide. Here’s this on #DaughtersDay pic.twitter.com/640XrUqm2n