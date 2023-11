ऐप पर पढ़ें

छठ पूजा हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से शुरू होती है। दिवाली खत्म होते ही इस त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। छठ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से मनाई जाती है। इस पर्व पर सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की पूजा होती है। छठ की पूजा में लोग बिना कुछ खाए-पिए 36 घंटे का व्रत रखती हैं। इस पावन पर्व पर अगर आप अपनों के लिए शुभकामना संदेश खोज रहे हैं तो यहां आपके लिए कई सारे दिल को छूने वाले मैसेज हैं।

भगवान सूरज देवताक आराधनाक छठ महापर्व अपने सबके स्वस्थ आ समृद्ध जीवन प्रदान करै।

सूर्य देव आप सभी के जीवन में सुख-समृद्धि लाएं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, यही प्रार्थना करता हूं। छठ की शुभकामनाएं।

सूर्योपासना के महापर्व छठ पूजा के द्वितीय दिवस खरना की शुभकामनाएं।

प्रार्थना है कि छठी मईया और सूर्यदेव सबको खुश और स्वस्थ रखें।

जय छठी मईया

मगही

छठ पर्व के पुण्य बेला प हृदय से शुभकामना देत बानी। भगवान भास्कर के पूजा आराधना के ई महापर्व सबके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, सुख अरु समृद्धि लावे। एही शुभकामना के साथ आप सबन के बहुत बहुत प्रणाम।

भोजपुरी

छठ परब के पावन बेला पर रउवा सभे के बधाई आउर शुभकामना। भगवान भुवन भास्कर के आर्शीवाद से हमनी के परिवार में सुख-शांति-समृद्धि आवे आउर उनकर ऊर्जा से एह धरती पर विश्वबन्धुत्व की भावना के नाया संचार होखे इहे प्रार्थना करत बानी।

मैथिली

सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के दोसर अनुष्ठान खरना पर छठी व्रत पबनैतिन सभ के‌ हार्दिक शुभकामना संग प्रणाम।

नहाय-खाय, खरना, सांझ के अरघ, भोरे के अरघ वाला लोकपर्व छठ पर्व प बधाई आ शुभकामना।

हिंदी

सात घोड़ों के रथ पर सवार,

भगवान सूर्य आएं आपके द्वार

किरणों से भरे आपका घर संसार,

मुबारक हो आपको छठ का त्योहार

ठेकुआ लाओ, फल और लड्डू चढ़ाओ

व्रत रखो और छठी मैया के गुण गाओ

घाट किनारे खड़े हो कर करेंगे सूर्य देवता को नमन

मिलकर मनाया छठ का त्योहार और उल्लास से भरा अपना मन

जय छठी मैया

छठ पर्व सबके जीवन में खुशियां लाए

सबके घर को सुख-संपन्नता और यश से भर दे

छठ पूजा की शुभकामना

हर ओर बिखरी है छठ के पावन पर्व की छटा निराली

छठ का ये महापर्व लाता है जीवन में खुशहाली

आपके जीवन में भी आएं खुशियां अपार

मुबारक हो आपको छठ का ये पावन त्योहार

छठ पर्व की यह शुभ घड़ी, आपके जीवन में खुशियों की कलियां खिलें, सूर्य देव और छठी मैया की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।

पल-पल सुनहरे फूल खिले

कभी ना हो कांटों से सामना

खुशियों से भरी रहे जिंदगी आपकी

छठ पर हमारी यही है शुभकामना

हैपी छठ पूजा

छठ मैया आशीर्वाद दे इतना

कि हर जगह आपका नाम हो

दिन दुगुना-रात चौगुना काम हो

घर और समाज में आप करें राज

ये कामना है मेरी आपके लिए आज

इंग्लिश

May the divine blessings of Chhathi Maiya fill your home with happiness, peace, and harmony. Happy Chhath Puja to you and your loved ones!

As you celebrate Chhath Puja, may your prayers reach the Sun God, and may your life be brightened with the divine light. Happy Chhath!

On this Chhath puja, may chhathi Maiya give you the courage of a lion and the strength of an elephant. Happy Chhath.