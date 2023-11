Bhai Dooj Wishes: भाईदूज को बनाएं और खास, अपनों को भेजें ये प्यारे शुभकामना संदेश

ऐप पर पढ़ें

Bhai Dooj Wishes: गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन आज (15 नवंबर) पूरे देश में भाईदूज का पर्व मनाया जा रहा है। अलग-अलग इलाकों में पर्व को अलग नामों से जाना जाता है। कुछ इसे भाऊ बीज, कुछ भाई टीका तो कुछ भाई फोटा या यम द्वितीया के नाम से जानते हैं। भाई दूज को लेकर अलग-अलग कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन यम अपनी बहन यमुना के पास पहुंचे तो उन्होंने मिठाई, तिलक के साथ उनका स्वागत किया। तब यम ने तय किया कि जिस भाई को बहन तिलक और मिठाई खिलाकर आज के दिन आशीर्वाद देगी, उसकी उम्र लंबी होगी।

रोली चंदन और तिलक से

पर्व मनाने आई है बहना

भैया दूज का पर्व है प्यारा

स्नेह अनुराग का बंधता धागा

भाई दूज के प्यार भरे पर्व की बधाई और शुभकामनाएं

रूठकर तू क्यों बैठा है भाई, अब मुझसे बात कर

हो गई गलती मुझसे, अब अपनी बहन को माफ कर

बिन तुझसे बात किए कैसे कटेगा वक्त मेरा

देख फलक की ओर चांद की तन्हाई एहसास कर।

भाईदूज के शुभ अवसर पर

आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं

आपके जीवन में सुख-शांति और

समृद्धि हमेशा बनी रहे

भाईदूज शुभ हो

भाईदूज पर प्रार्थना है कि ईश्वर मेरे भाई को लंबी उम्र, सफलता और खुशियां दें।

हैपी भाईदूज 2023

भाई दूज का त्योहार यकीनन है खास,

यूं ही बनी रहे हमेशा हमारे इस रिश्ते की मिठास

आज के दिन ईश्वर से कामना है कि हम हमेशा एक-दूसरे की ताककत बनें।

श्रीकृष्ण आपकी रक्षा करें और जीवन में सफल बनाएं।

हैपी भाईदूज

दीप है जगमगाते, झूम रहा संसार

सूरज की किरणें, खुशियों की फुहार

कहना चाहते हैं हम, फिर से एक बार

मुबारक हो आपको, भाई दूज का त्यौहार

बहन चाहे भाई का प्यार

नहीं चाहे महंगे उपहार

रिश्ता अटूट रहे सदियों तक

मिले मेरे भाई को खुशियां अपार

भाईदूज शुभ हो।

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार

बधाई हो आपको भैया दूज का त्योहार

हाथ की लकीरें तो मेरी भी खास हैं

क्योंकि तेरे जैसा भाई मेरे पास हैं

Bhai Dooj is just an excuse, I have always prayed for you. May all things bright and beautiful come looking for you. Happy Bhai Dooj!

Who needs superheroes when you have a brother. Happy Bhai Dooj!

You can share your pain, you can share your fears, and you can always share your happiness with me. Thanks for being a very understanding brother. Happy Bhaiya Dooj!

May the beautiful bond we share continue to grow stronger with each passing day.

On this auspicious day, I thank the universe for giving me a wonderful sister/Brother like you.