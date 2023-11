Happy Bhai Dooj 2023 Wishes: तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर... भाईदूज पर भेजें ये प्यारी शुभकामनाएं

ऐप पर पढ़ें

भाईदूज भाई-बहन के बीच प्यार और स्नेह का त्योहार है। रक्षाबंधन के अलावा ये दिन भी ऐसा होता है जब आप अपने भाई या बहन को बताते हैं कि आप जीवन के हर कठिन वक्त पर उनके साथ हैं। इस साल 15 नवंबर को भाईदूज मनाया जा रहा है। हिंदू मान्यता के मुताबिक, नरकासुर को हराने के बाद भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास पहुंचे थे। सुभद्रा ने फलों, मिठाइयों से उनका स्वागत किया और माथे पर तिलक लगाया। तबसे आज के दिन भाईदूज का त्योहार मनाया जाने लगा। अगर आप अपने भाई या बहन को आज के दिन शुभकामना संदेश देना चाहते हैं तो ये मैसेज भेज सकते हैं।

चंदन का टीका नारियल का उपहार,

भाई की उम्मीद सिर्फ बहना का प्यार,

खुशी से मनाएं आप भाई दूज का त्योहार।

भाई दूज की शुभकामनाएं!

भाईदूज के इस मौके पर

बहन तुम्हारी हर मुराद हो पूरी,

हर वह चीज हो तुम्हारे पास,

जो तुम्हारे लिए जरूरी हो।

याद है हमारा वो बचपन?

वो लड़ना-झगड़ना और मनाना

यही होता है भाई बहन का असल प्यार

भाई दूज की शुभकामनाएं!

तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर देती आशीर्वाद

भाई-बहन का प्यार दिखाए ये भाई दूज का त्योहार।

भाई-दूज की शुभकामनाएं !

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार,

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार,

बधाई हो आपको

भैया दूज का त्यौहार!

बहन मांगे भाई का प्यार,

नहीं मांगे कीमती उपहार,

रिश्ता अटूट रहे सदियों तक

मिले मेरे भाई को खुशियां अपार

खुशनसीब होती है वो बहन

जिसके सिर पर भाई का हाथ होता है

हर परेशानी में वो उसके साथ होता है

लड़ना-झगडना फिर प्यार से मनाना

तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है

भाई दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

हे ईश्वर बहुत प्यारा हैं मेरा भाई

मेरी मां का दुलारा हैं मेरा भाई

न देना उसे कोई कष्ट भगवान

जहां भी हो खुशी से बीते उसका जीवन

भाई दूज का त्योहार यकीनन है खास,

यूं ही बनी रहे हमेशा हमारे इस रिश्ते की मिठास

Sometimes being a brother is even better than being a superhero.

I am lucky that I have got a wonderful and wonderful brother in your form. Wishing you lots of happiness, success, and good health. Wishing you a very Happy Bhai Dooj 2023!

You & I are like Tom & Jerry fighting and giggling all day long. No matter how old we grow, we will still keep the madness alive in our relationships. Happy Bhai Dooj Bro!!!