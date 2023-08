क्या आप जानते हैं आपके बाल गर्मियों में मुड़ने क्यों लगते हैं? ये है असल वजह

ऐप पर पढ़ें

Reason why does hair tend to frizz in summer: अगर आपके बाल घुंघराले हैं, तो आप यह जानते हैं कि वह हर दिन अलग अलग तरीके से दिखेंगे। ये कुछ दिन बेहतर तरीके से क्यों मुड़ते हैं? और जिन लोगों के प्राकृतिक रूप से घुंघराले बाल नहीं होते हैं, वे भी कभी कभी देखते हैं कि उनके बाल मुड़ रहे हैं या उलझे हुए हैं और ऐसा गर्मियों में उमस भरे दिनों में ज्यादा होता है। मेरे बाल भी घुंघराले हैं और मैं हमेशा इस तलाश में रहता हूं कि अपने बालों की कैसे अच्छी तरह से देखभाल कर सकूं और अपने बालों को समझ सकूं। केमिस्ट होने के नाते, मेरी दिलचस्पी यह जानने की है कि सूक्ष्म स्तर पर मेरे बाल कैसे व्यवहार करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। बाल अलग अलग तरह के होते हैं जैसे सीधे, घुंघराले और वे अपनी सरंचना के हिसाब से व्यवहार करते हैं। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर बाल जिस चीज से बने होते हैं, वह एक ही है। बालों की संरचना त्वचा की सतह के नीचे बाल उगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बालों के त्वचा में घुसने के बाद जो होता है वह यह निर्धारित करता है कि आपके बालों का दिन अच्छा रहेगा या खराब।

बालों की संरचना-

सबसे अंदरूनी या कोर परत, मज्जा है। यह परत पेड़ के तने के बीच में मौजूद गुठली की तरह नमी बरकरार रखती है। यह परत भी बहुत नाजुक होती है, लेकिन केवल मोटे बालों में ही यह हिस्सा होता है - इसलिए पतले या सुनहरे बालों वाले लोगों के बालों में आमतौर पर मज्जा परत नहीं होती है। अगला है 'कॉर्टेक्स' (झिल्ली), जो अधिकांश बाल बनाते हैं और एक पेड़ की लकड़ी के समान होती है। 'कॉर्टेक्स' स्प्रिंग के आकार के प्रोटीन अणुओं से बनी होती है जो बेलनाकार बंडल में समानांतर पंक्तियों में स्थित होते हैं। उस बंडल का सटीक आकार बाल फॉलिकल द्वारा निर्धारित होता है।

बालों के मुड़ने के पीछे का कारण-

फॉलिकल से ही बाल उगते हैं। सीधा फॉलिकल सीधे बाल पैदा करता है और एक घुमावदार फॉलिकल घुंघराले बाल पैदा करता है। टेढ़ा-मेढ़ा प्रोटीन जितना कम वितरित होगा, बाल उतने ही घुंघराले होंगे। कॉर्टेक्स के आकार और बालों की मोटाई में आपका आनुवंशिक कोड भी भूमिका निभाता है। अंत में, बालों की सबसे बाहरी परत को क्यूटिकल कहा जाता है। क्यूटिकल पेड़ की छाल की तरह होता है। कॉर्टेक्स का बचाव करने का काम क्यूटिकल करता है, लेकिन क्यूटिकल बहुत आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाता है। एक पेड़ से छाल उठाने या हटाने की कल्पना करें। ऐसा करने से पेड़ के अंदर की लकड़ी की नमी चली जाती और वह पर्यावरण के संपर्क में आकर क्षति के प्रति संवेदनशील हो जाएगी। यही बालों के साथ भी होता है। जब 'क्यूटिकल' कंघी करने, रसायनों, हवा या गर्मी से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो कॉर्टेक्स का प्रोटीन भी प्रभावित हो जाता है। इसका मतलब है कि वे नमी खो सकते हैं, नमी प्राप्त कर सकते हैं, रस्सी की तरह टूट सकते हैं - इससे बाल दोमुंहे हो जाते हैं - और झड़ भी सकते हैं। ये सभी कारक इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि किसी समय में आपके बाल कैसे दिखेंगे।

गर्मियों में बालों का उमस से क्या लेना-देना है?

बालों के प्रोटीन में कई स्थायी रासायनिक जुड़ाव होते हैं। केवल 'पर्म' या 'स्ट्रेटनिंग' जैसे रासायनिक उपचार ही इन जुड़ाव को बदल सकते हैं। लेकिन एक और प्राकृतिक चीज है जो कॉर्टेक्स में प्रोटीन अणुओं को एक पंक्ति में रखती है और इसे हाइड्रोजन जुड़ाव कहा जाता है। गर्मी और पानी आपके बालों की संरचना को एक साथ रखने वाले हाइड्रोजन जुड़ाव को तोड़कर आपके बालों में प्रोटीन को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। पानी आपके बालों के कॉर्टेक्स में प्रोटीन की पंक्तियों के बीच हाइड्रोजन का जुड़ाव बना सकता है। यह किस हद तक होता है यह आपके बालों पर निर्धारित करता है। जब बालों में थोड़ा सा पानी जाता, जैसे कि उमस की स्थिति में या जब क्यूटिकल स्वस्थ होता है तो कॉर्टेक्स से अधिक पानी को बाहर रखने में सक्षम होती है, तब आपके बाल मुड़ सकते हैं। जब आर्द्रता अधिक होती है, या क्यूटिकल क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो अधिक पानी बालों में प्रवेश करता है। बहुत अधिक पानी क्यूटिकल में सूजन ला सकता है और उनमें दरार डाल सकता है, जिससे बाल घुंघराले दिखने लगते हैं।

सुझाव-

आप सिर की त्वचा की देखभाल भी कर सकते हैं - सिर की साफ व स्वस्थ त्वचा से बालों के क्यूटिकल स्वस्थ रहते हैं। बालों पर मॉइस्चराइजिंग उत्पादों का उपयोग करने से क्यूटिकल की सेहत को बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है। तेल और मॉइस्चराइजिंग उपचार क्षतिग्रस्त क्यूटिकल को भी ठीक कर सकते हैं।