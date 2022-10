विज्ञापन देखकर नहीं इन टिप्स को ध्यान रखकर खरीदें बालों के लिए अच्छा शैंपू, चंद दिनों में महसूस करेंगे फर्क

Tips to choose right shampoo for hair: आजकल टीवी पर आने वाले ज्यादातर विज्ञापन आपके टूटते झड़ते बालों को पलक झपकते खूबसूरत और घना बना देने के वादे के साथ दिखाए जाते हैं। इस तरह के विज्ञापन आपके बालों की हर तरह की समस्या को दूर करने का भरोसा दिलाते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर तरह का शैंपू आपके इस्तेमाल के लिए सही हो। जी हां, अपने बालों की सेहत को बनाए रखने के लिए आइए जानते हैं कौन से टिप्स हैं जो आपको बाजार से शैंपू खरीदते समय ध्यान रखने चाहिए।

बालों के प्रकार पर दें ध्यान-

हर व्यक्ति के बाल अलग प्रकार और बनावट के होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो शैंपू एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो वो दूसरे व्यक्ति के लिए ठीक हो। रूखे बालों वाले लोग मॉइश्चराइजिंग शैंपू का इस्तेमाल करें, जबकि तैलीय प्रकार के बालों वाले लोग सल्फेट और सैलिसिलिक एसिड युक्त शैंपू खरीदें।

सल्फेट फ्री शैंपू-

सिर की त्वचा और बालों के लिए सल्फेट फ्री शैंपू ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। ये शैंपू माइल्ड होते हैं और बालों की कोमलता के साथ देखभाल करते हैं। शैंपू का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका शैंपू सल्फेट फ्री हो।

हर्बल शैंपू-

हर्बल और आयुर्वेदिक शैंपू में हानिकारक केमिकल्स का उपयोग बेहद कम किया जाता है। इससे बालों की जड़ों को कम से कम नुकसान होता है और बाल कम झड़ते हैं।

जरूरत समझें-

बालों से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने लिए शैंपू का चुनाव करें। उदाहरण के लिए-डैंड्रफ से राहत दिलाने वाले एंटी-डैंड्रफ शैंपू और अगर आपके बाल ज्यादा टूटते हैं तो इसके लिए एंटी-हेयरफॉल शैंपू लेना चाहिए।

शैंपू खरीदने से पहले चेक करें ये चीजें-

ऐसे शैंपू खरीदने चाहिए, जिसमें अल्कोहल, मिनरल ऑयल, सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मलडिहाइड, प्रोपलीन ग्लाइकोल, आर्टिफिशियल रंग समेत आर्टिफिशियल सुगंध शामिल न हो। शैंपू में मौजूद ये सभी चीजें आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।