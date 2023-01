खूबसूरत स्किन के लिए आज से ही बदल दें ये आदतें, हमेशा फ्लॉलेस दिखेगी त्वचा

ऐप पर पढ़ें

How To Get Healthy Skin Naturally: चेहरे को चमकाना है, स्किन में कसावट लानी है और झुर्रियों को दूर रखना है, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। हेल्दी स्किन पाने के लिए लोग महंगी क्रीम या ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अच्छी त्वचा के लिए आपको अपनी खाने-पीने की आदतों को बदलना चाहिए।

पूरे दिन में एक बार पीएं जूस

अच्छी स्किन के लिए खाने में सब्जियों का जूस पीएं। आप चुकंदर, गाजर और टमाटर का जूस पी सकते हैं। ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये विटमिन-सी, विटमिन-ई से भरपूर होते हैं, जो एजिंग को स्लो करने में मदद करते हैं।

हेल्दी चीजों को खाएं

हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए हेल्दी चीजों को डायट में शामिल करें। इसमें हरी सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट्स को शामिल करें। ये बॉडी सिस्टम को डिटॉक्स करने में मदद करता है।

खाने की इन चीजों से रहें दूर

अच्छी स्किन के लिए सबसे पहले खान-पान में बदलाव करना चाहिए। इसी के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्मोकिंग छोड़ दें। आपको तला भुना खाना और बहुत ज्यादा मिर्च वाला खाना खेने से बचें। ये स्किन को खराब करते हैं।



स्किन केयर को करें फॉलो

स्किन में अच्छा बदलाव देखना चाहते हैं तो एक अच्छे स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें। हर दिन अपनी स्किन का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखने पर आपको तुरंत असर दिखने लगेगा।

