Tofu Making Recipe : मसूर की दाल से कैसे बनाएं टोफू, यहां जानें सबसे आसान तरीका

How to make tofu at home : टोफू को पनीर की तरह ही पौष्टिक माना जाता है। टोफू में आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं, इसमें कम कैलोरी होती है और यह अनसैचुरेटेड फैट्स का एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा, इसमें एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। टोफू को वेट लॉस के लिए सबसे कारगर माना जाता है। आपके बच्चे अगर आसानी से दाल खाना पसंद नहीं करते, तो आप उन्हें दाल से टोफू बनाकर खिला सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं मसूर की दाल से टोफू बनाने का तरीका। इसे बनाने के बाद आप इससे टोफू की कई टेस्टी डिशेज बना सकते हैं।

ऐसे बनाएं मसूर की दाल से टोफू-

सबसे पहले एक बाउल में 1 कप मसूर दाल डालें। इसे पानी से भरें, इसे धीरे से धो लें और पानी निकाल दें। दाल को साफ करने के लिए इस चरण को कम से कम 3-4 बार दोहराएं। अब एक दूसरे बाउल में धुली हुई दाल डालें और उसमें 1½ कप उबलता पानी डालें। इसे लगभग 20 मिनट तक बैठने दें। पानी के ठंडा हो जाने पर, दाल को पानी के साथ ब्लेंडर में डाल दें। अब इसे एक स्मूद मिक्सचर बनाने के लिए ब्लेंड करें। इसे 15 सेकेंड तक ब्लेंड करें। अगर जरूरत हो, तो लगभग कप और पानी डालें। आप बीच-बीच में किनारों को खुरचकर पानी डालकर एक चिकना पेस्ट तैयार कर लें। अब एक पैन में 1½ कप पानी उबाल लें। पैन में दाल का मिक्सचर डालें और मिलाएं। इसे मीडियम आंच पर लगभग 8-10 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में मिलाते रहें ताकि यह नीचे से चिपके नहीं। लगभग 8 मिनट के बाद, आप देखेंगे कि मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा। आंच बंद कर दें और इसे लगभग 10 मिनट तक ठंडा होने दें। अब एक कांच का कंटेनर लें और उसमें मिक्सचर इसमें डालें। इसे समान रूप से फैलाएं। इस लेयर की मोटाई कम से कम 1 इंच होनी चाहिए। अब कंटेनर को ढक्कन से ढक दें और टोफू को लगभग 4-5 घंटे या रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। इसके सेट होने के बाद, टोफू को बाहर निकाल लें, इसे छोटे टुकड़ों में काट लें। आप किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं और यह आसानी से 4-5 दिनों तक चलेगा। मसूर दाल टोफू को स्टिर-फ्राई, सब्जी, सलाद या फिर किसी और डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं।

