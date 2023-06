पौधों में लगने लगा है कीड़ा तो आजमाएं हींग का ये असरदार नुस्खा, पीली पत्तियां भी हो जाएंगी हरी

ऐप पर पढ़ें

Tips to Keep Pests Away From Plants: आपके घर पर लगे हरे-भरे पौधे न सिर्फ आपके घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि आपको फ्रेश ऑक्सीजन देने का काम भी करते हैं। लेकिन समस्या तब होने लगती है जब इन पौधों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं या फिर इनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अगर आपके पौधों के साथ भी यही समस्या हो रही है तो हींग का ये असरदार नुस्खा आपकी समस्या दूर कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे हींग का इस्तेमाल करके आप अपने खराब होते पौधों को दोबारा हरा-भरा कर सकते हैं।

पौधों को हरा-भरा रखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करें हींग कै इस्तेमाल-

कीड़ों से पाएं छुटकारा-

अक्सर पौधे में ज्यादा पानी डालने या फिर मौसम में बदलाव की वजह से भी कई बार पौधों में कीड़े लगने की समस्या हो जाती है। ऐसे में आप आधा चम्मच हींग को एक कटोरा पानी में मिलाकर उसका घोल तैयार करके पौधों पर स्प्रे करें। ये घोल पौधों के लिए कीटनाशक के तौर पर काम करता है। जिससे पौधों में कीड़े नहीं लगते हैं।

पत्तों को पीला पड़ने से रोकने के लिए ऐसे करें हींग का यूज-

अगर आपके पौधे अच्छी देखभाल के बावजूद पीले पड़ रहे हैं तो आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए एक चम्मच हींग को एक गिलास छाछ में मिलाकर उसका घोल तैयार करके पौधों पर छिड़काव करें। इस उपाय को करने से आपके पौधों के पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे।