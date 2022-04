हिंदी न्यूज़ लाइफस्टाइल Ice Water Face Dip: आइस वाटर फेस डिप को अपने ब्यूटी रूटीन में करें शामिल, स्किन को मिलेंगे गजब के फायदे

Ice Water Face Dip: आइस वाटर फेस डिप को अपने ब्यूटी रूटीन में करें शामिल, स्किन को मिलेंगे गजब के फायदे

आलिया भट्ट से लेकर कटरीना कैफ तक, कई एक्ट्रेसेस अपनी ब्यूटी रूटीन में आइस वाटर फेस डिप को शामिल करती हैं। इससे स्किन को कई फायदे मिलते हैं। इसे रोजाना फॉलो करने से स्किन ग्लोइंग बनेगी।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Avantika Jain Sun, 17 Apr 2022 05:27 PM

इस खबर को सुनें