मुलायम होठों के लिए अपनाएं ये सिंपल टिप्स, हफ्ते भर में दिखने लगेगा असर

How To Get Soft Lips Naturally- गर्मी के मौसम में खूब पसीना आता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। ऐसे में स्किन ड्राई होने के साथ ही लिप्स भी तेजी से सूखने लगते हैं। इस तरह के होठों को मुलायम बनाने के लिए आप कुछ टिप्स को अपना सकते हैं। ये सिंपल टिप्स होठों को पूरी तरह से सॉफ्ट बना देंगे।

सॉफ्ट लिप्स पाने के टिप्स

- सॉफ्ट लिप्स पाने के लिए आपको अपने लिप्स अच्छे से एक्सफोलिएट करने चाहिए. इसके लिए घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी लिप स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं।

- लिप्स पर अखरोट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अखरोट के पाउडर को शहद के साथ मिलाएं और फिर होठों पर लगाएं। इससे होंठ मुलायम और गुलाबी हो सकते हैं।

- ड्राई होठों पर जीभ लगाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने पर होंठ फटने लगते हैं। ऐसे में लिप्स हाइड्रेट करने के लिए लिप क्रीम या मास्क लगाएं।

- फटे होंठ से स्किन निकलने लगती है, ऐसे में उन्हें जबरदस्ती छीलने से बचें। क्योंकि ऐसा करने पर खून आ सकता है और इंफेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

- सोने से पहले लिपस्टिक को होठों से जरूर हटाएं, क्योंकि इनकी वजह से लिप्स डैमेज हो सकते हैं। साथ ही केमिकल होने की वजह से होठों पर कालापन बढ़ सकता है।

- रात में सोने से पहले होठों पर बादाम, नारियल का तेल या फिर मलाई लगाएं। ये चीजें होठों को अच्छे से मॉइश्चराइज करेंगी। चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं।

- होठों को सॉफ्ट करने के लिए घरेलू नुस्खों को अपना रही हैं तो इसे नियमित तौर पर इस्तेमाल करें, तभी आपको फर्क दिखेगा।

