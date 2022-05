Home Remedies for Lip scrub: होंठों की स्क्रबिंग के लिए ये घरेलू स्क्रब आएंगे काम, फटे लिप्स भी हो जाएंगे ठीक

हम स्किन पर खूब ध्यान देते हैं लेकिन शरीर के छोटे-छोटे अंगों को भूल जाते हैं। इन में से एक है होंठ। फटे होंठों से छुटकारा पाने के लिए आप भी कुछ घरेलू लिप स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं।

