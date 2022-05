अक्सर नई मांएं गर्भावस्था के दौरान बढ़े वजन से परेशान रहती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी यह वजन बढ़ता चला जाता है। जिसे बेबी के साथ कम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अपनी पहले वाली शेप में आने के लिए वे भरपूर कोशिश करती हैं। हालांकि, सी-सेक्शन के बाद मां के शरीर को पहले जैसा होने के लिए समय चाहिए। इसलिए आप किसी तरह की ऐक्सरसाइज या डाइटिंग का बोझ अपने शरीर पर डालना भी अन्याय होगा। इससे अनावश्यक जटिलताएं हो सकती हैं। इस लेख में, हम आपको सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद अपने पेट को कम करने (How to burn belly fat after c- Section ) के कुछ प्रभावी और सुरक्षित तरीके बताएंगे। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - सी-सेक्शन के बाद भी कम की जा सकती है पेट की चर्बी, बस याद रखें ये 6 जरूरी टिप्स



सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।