तरह तरह के हेयर प्रॉडक्टस बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। इसी के चलते अधिकतर लोग बालों के झड़ने और समय से पहले सफेद होने की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। दरअसल, समय की कमी और नए नए हेयर स्टाइल्स को बनाने की होड़ में ऑयलिंग करने का समय नहीं मिल पाता है। इससे बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। चंपी करने से बालों को कई प्रकार के फायदे मिलते है। अगर आप बालों को हेल्दी बनाना चाहती हैं, तो स्कैल्प मसाज करना बेहद ज़रूरी है। जानते हैं, बालों की स्कैल्प मसाज का तरीका स्टैप बाई स्टैप और इसके फायदे भी (how to do scalp massage for hair)। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - हेयरफॉल से लेकर दो मुंहे बालों तक, हर टेंशन दूर करने के लिए फॉलो करें स्कैल्प मसाज के ये 5 स्टैप्स

