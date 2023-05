ऐप पर पढ़ें

दूध संपूर्ण आहार है और हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है। अगर आप वीगन नहीं हैं, ताे यकीनन आप भी अपनी नजदीकी डेयरी से हर रोज़ दूध लेती होंगी। हालांकि आजकल दूध के पैकेट्स की सप्लाई ऑनलाइन भी की जा रही है। मार्केटिंग के मद्देनजर दूध निर्माता इसकी मोटी मलाई दिखाकर इसे ज्यादा पौष्टिक साबित करने की कोशिश करते हैं। पर कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां दूध में खतरनाक रसायन यूरिया की मिलावट की जाती है। आपके घर जो दूध आ रहा है वह शुद्ध है या नहीं, इसे जांचने (how to check purity of Milk) के लिए हम यहां कुछ तरीके बताने जा रहे हैं। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - मलाई बनाने के लिए दूध में मिलाया जा रहा है यूरिया, जानिए आप घर पर कैसे कर सकती हैं दूध की शुद्धता की जांच



सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।