चेहरे पर दिख रहे हैं छोटे-छोटे सफेद दाने, निपटने के लिए फॉलो करें ये 3 तरीके

How To Get Rid Of Whiteheads: भाग दौड़ भरी जिंदगी में लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, खान-पान और स्किन की सही तरह से केयर न करने की वजह से चेहरे पर कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। ब्लैकहेड्स की तरह ही व्हाइटहेड्स भी एक आम समस्या है। ये अक्सर ठोड़ी, नाक और पूरे चेहरे पर दिखते हैं। यहां देखिए वाइटहेड्स से निपटने के लिए क्या करें-

1) स्टीम करें

चेहरे पर स्टीम रोमछिद्रों को खोलने में मदद करती है और इस तरह ये डेड स्किन सेल्स, तेल सीबम और बंद गंदगी को हटाता है। स्टीम मशीन है तो इसेमें पानी डालें और फिर स्टीम लें। लेकिन मशीन नहीं है तो एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें और उसे किसी जगह पर सावधानी से रख दें। सावधानी से अपने चेहरे को कटोरे के ऊपर झुकाएं और अपने सिर को एक भारी तौलिये से ढक लें। करीब 5-10 मिनट तक ऐसे ही रहें। अब अपना चेहरा पोंछ लें। इसे हफ्ते में एक या दो बार दोहराएं।



2) कॉफी स्क्रब

वाइट हेड्स से पूरी तरह निपटने के लिए कॉफी में शहद मिलाएं और फिर इसे स्टीम के बाद चेहरे पर लगाएं। कुछ देर के लिए लगा रहने दें और फिर हल्के हाथ से स्क्रबिंग करें।



3) दही मस्क

एक कटोरी में 4-5 बड़े चम्मच ओटमील का पाउडर, 2-3 बड़े चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच शहद और एक बड़ा चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इस मास्क को समान रूप से अपने चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट तक वेट करें और पानी से धो लें। हफ्ते में दो बार दोहराएं।



