Karwa Chauth Shayari 2023: आज टूटेगा गुरूर चांद का...इन मैसेजज से बनाएं करवाचौथ खास

करवाचौथ पति-पत्नी के लिए बेहद खास मौका होता है। इस दिन पत्नियां पूरे दिन भूखी-प्यासी रहकर पतियों को अहसास करवाती हैं कि वे उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। वहीं पति भी पत्नी को खास फील करवाने का मौका नहीं छोड़ते। अगर आपके पास अपने पार्टनर को और स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ शायरी या कोट्स भेज सकते हैं।

अब तो आ गया चाँद

सनम तुम भी अब आ जाओ

धड़कन बनकर सीने में मेरे

ऐ मेरे चाँद तुम समा जाओ

चांद की पूजा करके

करती हूं मैं

तुम्हारी सलामती की दुआ

तुम्हें लग जाए मेरी भी उमर

हर पल गम रहे तुझसे जुदा

आज टूटेगा गुरूर चांद का तुम देखना यारो,

आज मैंने उन्हें छत पर बुला रखा है।

वो चांद कह के गया था कि आज निकलेगा,

तो इंतज़ार में बैठा हुआ हूं शाम से ही मैं।

तू अपनी निगाहों से न देख खुद को,

चमकता हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा,

सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है तू,

मेरी नजर से चाँद तेरा टुकड़ा लगेगा।

May the Karwa Chauth fast you observe for your husband be a reflection of your unwavering commitment to your love. Happy Karwa Chauth!

On this Karwa Chauth, may your love shine as bright as the Moon and your bond be as unbreakable as the fast you observe. Happy Karwa Chauth.

May Goddess Parvati and Lord Shiva fill your life with love, peace happiness, good health and wealth. Happy Karwa Chauth!

To my beloved, caring, and exceptionally beautiful wife, I extend heartfelt wishes for a joyful Karwa Chauth. I promise to stand by you like your unwavering shadow.

On this special occasion, I am grateful to have found a life partner who doubles as a friend. My hope is for you to be by my side for the next seven lifetimes. Happy Karva Chauth.