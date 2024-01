ऐप पर पढ़ें

कुछ चीजें आपसे अनजाने में हो जाती हैं। जबकि कुछ चीजें सोशल कंडीशनिंग के कारण आप पर थोप दी जाती हैं। अकसर भावुक लोग जब इन चीजों से लड़ नहीं पाते, तो अपराधबोध यानी गिल्ट (Guilt) के शिकार हो जाते हैं। कुछ गिल्ट क्षणिक होते हैं और आप उनसे जल्दी ही उबर आते हैं। पर कुछ गिल्ट बहुत गहरे होते हैं और ये समय के साथ और सघन होते जाते हैं। जिसका असर आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ने लगता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप गिल्ट के नकारात्मक प्रभावों (Side effects of guilt) और इससे उबरने के उपायों (How to overcome guilt) के बारे में जानें। हमने इसके लिए एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात की। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - Guilt : अपराधबोध आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत को कर सकता है प्रभावित, जानिए इससे कैसे बाहर आना है

सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।