Breastfeeding Facts : हर नई मां को ब्रेस्टफीडिंग से जुड़ीं इन बातों की होनी चाहिए जानकारी

बच्चों को पहले छह महीनों के लिए ब्रेस्टफीडिंग जरूर करानी चाहिए। मां के दूध में पोषक तत्व होते हैं, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। आप अगर ब्रेस्टफीडिंग कराती हैं, तो कुछ बातें जरूर जानें।

इस खबर को सुनें