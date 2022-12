Strawberry legs की वजह से नहीं पहन पाते शॉर्ट ड्रेस तो परेशानी दूर करेंगे ये उपाय

ऐप पर पढ़ें

Home Remedies To Get Rid Of Strawberry Legs: अगर आप अपना शॉर्ट ड्रेस पहनने का सपना सिर्फ स्ट्रॉबेरी लेग्स की वजह से पूरा नहीं कर पा रही हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी काम की हो सकती है। अक्सर कई बार लोगों के पैरों पर छोटे काले धब्बे, जो किसी गंदगी या मैल की तरह दिखाई देते हैं और छूने पर थोड़े उभरे हुए भी नजर आते हैं। इन धब्बों की वजह से लड़कियों को कोई भी ड्रेस पहनने से पहले दो बार सोचना पड़ना है। पैरों पर इन्हीं काले धब्बों को ‘स्ट्रॉबेरी लेग्स’ कहा जाता है। आइए जानते हैं क्यों होती है स्ट्रॉबेरी लेग्स की समस्या और क्या हैं इससे छुटकारा पाने के उपाय।

स्ट्रॉबेरी लेग्स की वजह-

स्ट्रॉबेरी लेग्स की वजह ऑयल, बैक्टीरिया और मृत त्वचा होती है। कभी-कभी जब शेव करने के बाद छिद्रों को खुला छोड़ दिया जाता है तो हवा छिद्रों के अंदर चली जाती है और तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है। फिर ऑक्सीडाइज्ड ऑयल ब्लैक स्पॉट की तरह दिखने लगता है और त्वचा पर स्ट्रॉबेरी के बीज की तरह उभार दिखने लगता है।



स्ट्रॉबेरी लेग्स से छुटकारा पाने के उपाय-

अच्छी शेविंग क्रीम करें यूज -

शेविंग क्रीम के बिना शेविंग करने से स्ट्रॉबेरी लेग्स की समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की शेविंग क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करें। शेविंग करते समय ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करें जो लंबे समय तक त्वचा को मॉश्चराइज और हाइड्रेट रखे।

​त्वचा को करें मॉश्चराइज -

रोजाना त्वचा को मॉश्चराइज करने से स्ट्रॉबेरी लेग्स की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। साथ ही यह परतदार त्वचा से भी बचने में मदद करता है। हमेशा बादाम बेस्ड मॉश्चराइजर का इस्तेमाल करें। यह त्वचा को गहराई से पोषण प्रदान करता है।

त्वचा को एक्सफोलिएट करें-

नियमित रूप से एक्सफोलिएट करने से बैक्टीरिया और त्वचा पर जमी गंदगी बाहर निकल जाती है। इसके लिए आप अच्छे एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

शुगर और एलोवेरा स्क्रब-

चीनी एक प्राकृतिक एक्सफोलिएटर होने के कारण मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाती है और छिद्रों को खोलती है। एलोवेरा और जैतून के तेल की अच्छाई त्वचा की सतह को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करती है। अच्छे रिजल्ट के लिए सप्ताह में तीन बार इसका प्रयोग करें। इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको चाहिए, 2-3 बड़े चम्मच ब्राउन शुगर,2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल,1-2 बड़े चम्मच जैतून या नारियल का तेल। अब इस स्क्रब को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बाउल में सारी सामग्री मिलाकर अपने पूरे पैरों पर लगाकर सर्कुलर मोशन में मसाज करना शुरू करें। अपने पैरों को 10-15 मिनट तक स्क्रब करते रहें। इसके बाद ठंडे पानी से पैर धोने के बाद थपथपाकर सुखाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं।