घर में जल्दी लग जाते हैं मकड़ी के जाले तो समस्या दूर करेंगे ये उपाय

Ways to Get Rid of Spider Webs: साफ-सफाई वाला घर न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगता है बल्कि कई बीमारियों को भी व्यक्ति से दूर रखता है। लेकिन कई बार खूबसूरत घर की शोभा और आपका मूड दोनों घर की छत पर लगे मकड़ी के जाले खराब कर सकते हैं। अगर आप भी घर की छत पर लगे इन मकड़ी के जालों से परेशान रहते हैं तो ये कुछ घरेलू उपाय आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे

घर से मकड़ी के जाल हटाने के उपाय-

सबसे पहले मकड़ी हटाएं-

घर से मकड़ी के जाले साफ करने से पहले यह बात सुनिश्चित कर लें कि कहीं उस जाले में कोई मकड़ी न लगी हो, वर्ना जैसे ही आप घर से जाले साफ करेंगे तो मकड़ी भागकर दूसरी जगह छिप जाएगी और बाद में दोबारा जाले बनाएगी। इस परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले मकड़ी मारने वाली दवा का यूज करके मकड़ी को हटा दें।

पिपरमेंट स्प्रे-

घर से मकड़ी को दूर करने के लिए पेपरमिंट स्प्रे का छिड़काव करें। मकड़ियों को पिपरमिंट का स्मैल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है।

तंबाकू-

तंबाकू की गंध से मकड़ी ही नहीं छिपकलियां भी दूर भागती हैं। मकड़ियों को घर से दूर भगाने के लिए घर के एक कोने में तंबाकू रख दें। तंबाकू की तेज गंध से मकड़ियां घर से दूर भाग जाएंगी।

पुदीने का तेल-

पुदीने के तेल का इस्तेमाल करके भी आप मकड़ियों को दूर भगा सकते हैं। पुदीने की तेज सुगंध मकड़ियों को पसंद नहीं होती है। इसकी वजह से वो घर में जाले नहीं बना पाती।

नींबू का रस-

घर से मकड़ियों का सफाया करने के लिए नींबू के रस को निचोड़ कर एक स्प्रे बॉटल में भरकर घर की छत और दीवारों पर छिड़कें, इससे मकड़ी दोबारा जाल नहीं बना पाएगी।