किचन में छिपे कॉकरोच बना सकते हैं आपको बीमार, छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये उपाय

Home Remedies To Get Rid Of Cockroaches: घर की महिलाओं को एक टेंशन हमेशा बनी रहती है कि वो किचन को कितना भी साफ-सुथरा क्यों न रख लें, लेकिन सिंक की जाली के पास कॉकरोच नजर आ ही जाते हैं। घर के कोनों में छिपे ये कॉकरोच न सिर्फ देखने में गंदे लगते हैं बल्कि इनकी लार में मौजूद वायरस आपको बीमार तक बना सकते हैं। कॉकरोच की वजह से व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग से लेकर टाइफाइड,एलर्जी, रेशेज, आंखों से पानी आने की समस्या तक हो सकती है। ऐसे में आपके लिए भी अगर कॉकरोच परेशानी की वजह बने हुए हैं तो ये घरेलू उपाय आपकी मुश्किल आसान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-

तेज पत्ता-

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मरे हुए कॉकरोच को देखकर घिन्न महसूस करते हैं तो तेजपत्ते का ये उपाय आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस उपाय को करने से आपको कॉकरोच मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कॉकरोच आपके घर में घुसने से भी डरेगा। जी हां, इस उपाय को करने के लिए तेज पत्ते को पीसकर उसका पाउडर तैयार कर लें। इसके बाद गर्म पानी उबालकर इसमें तेजपत्ते का पाउडर मिला दें। अब इस पानी से घर के हर उस कोने पर छिड़काव करें, जहां आपको लगता है कॉकरोच ज्यादा आते हैं।

लौंग-

कॉकरोच भगाने के लिए 10 लौंग लेकर उसमें नीम का तेल मिलाकर किचन के हर उस कोने में रख दें जहां से कॉकरोच आ सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी रसोई से कॉकरोच कोसों दूर चले जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉकरोच लौंग और नीम की गंध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।

नीम-

नीम की तेज गंध न सिर्फ कॉकरोच बल्कि कई तरह के कीड़ों-मकोड़ों को भी घर से दूर रखती है। इस उपाय को करने के लिए रूई को नीम के तेल में डुबोकर उस जगह रख दें, जहां कॉकरोच नजर आते हैं।

बेकिंग सोडा-

घर से कॉकरोच भगाने के लिए बेकिंग सोडा मददगार हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा में आधा चम्मच शक्कर मिलाकर उन छेदों में डाल दें, जहां से कॉकरोज अंदर आते हैं। ऐसा करने से शक्कर खाने के लिए कॉकरोच वहां आएंगे लेकिन बेकिंग सोडा खाकर मर जाएंगे।