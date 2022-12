सर्दियों में त्वचा की ड्राईनेस ने कर दिया है परेशान? तुरंत राहत देंगे ये 3 घरेलू उपाय

ऐप पर पढ़ें

Home Remedies To Get Rid Of Dry Skin During Winters: सर्दियों में स्किन काफी रूखी और बेजान हो जाती है। इस मौसम में सर्द हवाएं त्वचा की नमी छीनकर उसे बेजान बना देती है। ऐसे में जरूरी है कि इस मौसम में व्यक्ति अपनी त्वचा का खास ख्याल रखें। स्किन को रूखेपन से बचाने के लिए कई लोग महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये प्रोडक्ट्स कुछ घंटे तो त्वचा की नमी बनाए रखते हैं लेकिन कुछ समय बाद त्वचा पर रूखापन वापस लौटने लगता है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आप इस समस्या से निजात पाने के लिए दादी-नानी के जमाने से चले आ रहे कुछ असरदार घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। जो शरीर की ड्राईनेस को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-

नारियल तेल-

त्वचा की ड्राईनेस दूर करने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल बेहद कारगर उपाय हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए नहाने से पहले नारियल तेल से शरीर की मालिश करें। ऐसा करने से शरीर को पोषण मिलता है और त्वचा मुलायम बनी रहती है।

ओटमील-

ओटमील शरीर की ड्राईनेस को दूर करने में मदद करता है। ओटमील को शरीर पर लगाने के लिए इसे पानी के साथ मिलाकर शरीर पर 10 से 15 मिनट के लिए लगा के रखें। उसके बाद नहा लें। ऐसा करने से शरीर को पोषण मिलेगा और डाईनेस की समस्या भी दूर होगी।

एलोवेरा -

शरीर की ड्राईनेस को दूर करने के लिए नहाने के बाद एलोवेरा को शरीर पर लगाकर हल्के हाथ से मसाज करें। ऐसा करने से शरीर पर खुश्की की समस्या आसानी से दूर होगी। एलोवार स्किन को माश्चराइज करके स्किन को कोमल बनाने में मदद करता है।