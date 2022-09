चश्मे से नाक पर पड़ने वाले निशान हटाना हुआ आसान, बस आजमाने होंगे ये घरेलू नुस्खे

Tips To Get Rid Of Spectacles Marks: घंटों लैपटॉप या कप्यूंटर पर काम करने से अक्सर ज्यादातर लोगों की आंखों पर चश्मा लग जाता है। ऐसे में चश्मा नजर का हो या फिर एंटी ग्लेयर, दोनों को ही लंबे समय तक पहने रखने से नाक पर चश्मे के फ्रेम का निशान बन जाता है। ऐसे में जब आप चश्मा उतारते हैं तो ये चश्मे के फ्रेम का ये निशान देखने में बहुत बुरा लगता है। अगर आपकी नाक पर भी चश्मे के फ्रेम का निशान बना हुआ है तो टेंशन छोड़ इन घरेलू उपायों की मदद से इस निशान को दूर कीजिए।

संतरे का छिलका-

संतरे का छिलका आपके चेहरे के दाग-धब्बे और निशान आसानी से दूर करने मेंआपकी मदद कर सकता है। इसके लिए संतरों के छिलकों को धूप में सुखाने के बाद पीस लें। अब एक चम्मच संतरे के सूखे छिलके का पाउडर लेकर उसमें आधा चम्मच दूध मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को नाक पर निशान वाली जगह पर लगाएं। ऐसा तीन-चार दिन लगातार करने से नाक के निशान हट जाते हैं।

खीरा-

खीरे से भी चेहरे के दाग-धब्बों को आसानी से मिटाया जा सकता है। इसके लिए बस एक खीरे के छोटे-छोटे गोल स्लाइस काटिए और इसे निशान वाली जगह पर 10 से 15 मिनट तक रगड़िए। थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से मुंह धो लें।

नींबू का रस-

नींबू का रस प्राकृतिक क्लींजर माना जाता है। ये चेहरे के डार्क स्पॉट्स को मिटाकर नए स्किन सेल्स बनने में मदद करता है। ऐसे में अगर आपको अपनी नाक से चश्मे का निशान मिटाना है तो एक चम्मच नींबू के रस में आधा चम्मच पानी मिलाकर थोड़ा डायल्यूट करने के बाद रूई की मदद से इस रस को चेहरे पर निशान वाली जगह पर 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इसे लगाने से निशान धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं।

बादाम का तेल-

बादाम के तेल में मौजूद कई पौष्टिक तत्व त्वचा को पोषण देने के साथ उसे मॉश्चराइज भी रखते हैं। नाक से चश्मे का निशान हटाने के लिए आप रोजाना बादाम के तेल को सोने से पहले नाक पर मलें। बादाम के तेल से चेहरे के धब्बे भी कम होते हैं और चेहरा बेदाग बनता है।