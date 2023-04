चश्मे से नाक पर पड़ गए हैं निशान तो अपनाएं ये टिप्स, हर नुस्खा है बेहद असरदार

ऐप पर पढ़ें

Home Remedies To Get Rid Of Spectacles Marks: आजकल कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से छोटे-छोटे बच्चों तक को चश्मे लग गए हैं। लगातार चश्मा पहने रहने से नाक पर निशान बन जाते हैं, जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपको भी चश्मा लगा हुआ है और उसकी वजह से आपकी नाक पर निशान बन गए हैं तो ये घरेलू उपाय उन्हें ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

संतरे का छिलका-

त्वचा पर संतरे के छिलके का इस्तेमाल करने से आप न सिर्फ नाक पर पड़ने वाले चश्मे के निशान बल्कि चेहरे के दाग-धब्बे भी आसानी से दूर कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले संतरों के छिलकों को धूप में सुखाने के बाद पीस लेना है। इसके बाद एक चम्मच संतरे के सूखे छिलके का पाउडर लेकर उसमें आधा चम्मच दूध मिलाकर उसका पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को नाक में निशान वाली जगह पर 3 से 4 दिन लगातार लगाएं।

खीरा-

खीरे की तासीर ठंडी होने की वजह से यह चेहरे के दाग-धब्बों को आसानी से दूर करने में मदद करता है। इस उपाय को करने के लिए खीरे के गोल स्लाइस काटकर उसे निशान वाली जगह पर 10 मिनट तक रगड़िये। इसके बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लें।

नींबू का रस-

नींबू को प्राकृतिक क्लींजर के तौर पर जाना जाता है। है। ये चेहरे के डार्क स्पॉट्स और दाग को मिटाने में मदद करता है। नाक से चश्मे के निशान मिटाने के लिए एक चम्मच नींबू के रस में आधा चम्मच पानी मिलाकर इस रस को रूई में डुबोकर चेहरे पर निशान वाली जगह पर 15 से 20 मिनट तक लगाकर रखें। उसके बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लें।