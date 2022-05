Face Yoga For Dark Circles: बिना किसी महंगी क्रीम के गायब हो जाएंगे डार्क सर्कल, रोजाना 10 मिनट करें ये फेस योगा

आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स इन दिनों एक कॉमन समस्या है। महिलाएं इन्हें छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लेती हैं लेकिन इनसे छुटकारा पाने के लिए आप आसान फेस योगा का सहारा ले सकते हैं।

इस खबर को सुनें