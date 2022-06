भारत में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो चाय शौकिया पीते हैं, जैसे शाम को स्नेक्स के साथ। और दूसरे वे जिन्हें चाय से प्यार है, इन लोगों को सोते - जागते, उठते-बैठते सिर्फ और सिर्फ चाय याद आती है। कभी अखबार पड़ते समय, तो कभी खाने के बाद, यहां तक कि मूड स्विंग्स में भी इन लोगों को चाय चाहिए होती है। मगर इन टी लवर्स (Tea Lovers) को यह समझने की ज़रूरत है कि चाय सिर्फ नियंत्रित मात्रा में ही फायदेमंद साबित होती है। इस बात से कोई इंकार नहीं है कि एक कप चाय तनाव के स्तर (Stress level) को तुरंत कम कर सकती है, लेकिन साथ ही दिन में 5-7 कप चाय पीने से पाचन प्रभावित हो सकता है और असुविधा हो सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं होने के बावजूद जब आप चाय नहीं छोड़ पाते तो इसे टी एडिक्शन (Tea Addiction) के तौर पर जाना जाता है। तो अगर आपने चाय की लत छोड़ने (How To Get Rid Of Tea Addiction) का मन बना लिया है, तो आपकी मदद करने के लिए हम 5 उपाय सुझा रहे हैं। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - ज्यादा चाय पीने से सेहत हो रही है खराब, तो इन 5 तरीकों से करें चाय से कट्टी



