क्या पानी पीकर हार्ट फेल होने से बचाया जा सकता है? जानें काम की बात

How To Reduce Heart Problem Risk: ज्यादातर लोग सिर्फ प्यास लगने पर पानी पीते हैं। मगर साइंस की मानें तो तब तक काफी देर हो जाती है। अगर आपको आगे चलकर हार्ट के फेल होने से बचना है तो पर्याप्त पानी पीजिए

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Fri, 08 Apr 2022 03:34 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.