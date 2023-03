ऐप पर पढ़ें

इन दिनों आम जन से लेकर बड़े-बड़े सेलेब्रिटीज तक हृदय संबंधी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। केके अपने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हृदयाघात के कारण जान गंवा बैठे, जबकि सतीश कौशिक अभी एक दिन पहले तक होली खेल रहे थे। तब उनके अचानक चले जाने की खबर आई। अकसर ऐसी दुखद खबरों के बाद सभी का हार्ट हेल्थ को लेकर कन्सर्न बढ़ जाता है। इसी के साथ बाढ़ आने लगती है उन शॉर्ट वीडियो और रील्स की जो हार्ट हेल्थ और हार्ट अटैक का कच्चा-पक्का ज्ञान बांट रहे होते हैं। ऐसे ही एक रील में हार्ट हेल्थ के लिए दुश्मन फूड्स (Bad foods for heart health) की सूची दी गई थी। जिनमें रेड मीट, अंडे की जर्दी (Egg yolk and heart disease), घी और मक्खन भी शामिल थे। तो आइए चेक करते हैं क्या वाकई ये सभी फूड्स हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं? अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - Bad foods for heart : क्या वाकई अंडे की जर्दी और रेड मीट खाने से बढ़ जाता है हार्ट अटैक का जोखिम?



