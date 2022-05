कहीं आप Infatuation को प्यार समझने की गलती तो नहीं कर रहे?, ये है दोनों में फर्क

Signs that indicate it is infatuation and not love: आपने अपने दस्तों या फिर परिवार के किसी सदस्य से लव एट फर्स्ट साइट के किस्से तो कई बार सुने होंगे लेकिन क्या वाकई आप भी पहली बार में ही किसी व्यक्ति की आंखों में डूब जाने को प्यार समझते हैं?, क्या आप वाकई प्यार और इनफैचुएशन में फर्क समझते हैं? अगर इस सवाल ने आपको कंफ्यूज कर दिया है तो अपने सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ें ये खबर।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स-

एक्सपर्ट्स की मानें तो जब किसी व्यक्ति के मन में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इनफैचुएशन या लगाव की भावना पैदा होती है, तो उसके लिए उसके दिमाग में बनने वाला कोनकोक्शन केमिकल जिम्मेदार होता है। दरअसल किसी व्यक्ति के प्रति जब लगाव पैदा होता है तो उस समय उसके दिमाग में बहुत से केमिकल रिलीज होते हैं, जिन्हें मेडिकल की दुनिया में न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पर जाना जाता है। डोपामाइन,नॉरपेनेफ्रिन और ऑक्सीटोसिन यह सब एक रिलेशनशिप में यूफोरिया फीलिंग के लिए जिम्मेदार केमिकल हैं। डोपामाइन रिलीज से हमारा मन आनंद की अनुभूति महसूस करता है। जबकि नॉरपेनेफ्रिन, हमारी इस फीलिंग को बढ़ाता है।

क्या है इनफैचुएशन -

रिश्ते की शुरुआत में दोनों लोगों को अपने साथी में या उसके नेचर में कोई गलती नजर आती। उसे लगता है उसके दिल में दूसरे व्यक्ति के लिए जो प्यार है उसकी वजह से वो ऐसा महसूस कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति दूसरे इंसान को उसकी बाहरी खूबसूरती और अपीयरेंस के लिए चाहने लगता है। ऐसी भावना को इनफैचुएशन कहते हैं।

प्यार क्या है?

यूं तो प्यार को समझा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यह एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति बस दूसरे व्यक्ति की खुशी को सबसे ऊपर रखता है। आप प्यार की भावना को बस महसूस कर सकते हैं किसी को समझा नहीं सकते हैं। बावजूद इसके चार तरह के रिश्तों में बाटें हुए प्यार को इस तरह समझने की कोशिश करते हैं।

1-पहला, जो माता पिता से बिना किसी भेदभाव, लोभ, लालच के होता है। इस तरह का प्यार हमेशा बढ़ता रहता है।

2-दोस्तों के बीच पनपने वाला प्यार जिसे फिलिया कहा जाता है।

3-दूसरे व्यक्ति के लिए प्यार जिसका आधार स्वार्थरहित होकर प्यार करना होता है।

4-इरोस प्यार जो कामुक और सच्चे मन से किया जाता है।

क्या है प्यार और इनफैचुएशन में अंतर-

व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से इनफैचुएशन जितनी जल्दी होता है उतनी ही जल्दी उसके लिए फीलिंग्स भी कम या खत्म हो जाती है। वहीं प्यार को दिल में जगह बनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन यह फीलिंग्स व्यक्ति के पूरे जीवन तक बनी रहती है।