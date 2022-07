गर्भावस्था में नुकसान पहुंचा सकती हैं ब्यूटी केयर रूटीन की ये 4 चीज़ें, इनसे बचना है जरूरी  

गर्भावस्था के दौरान हम देखभाल के कई तरीकों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिस बात को सबसे ज़्यादा अनदेखा किया जाता है वह है आपकी त्वचा और बाल। अन्य चिंताओं की तुलना में त्वचा संबंधी समस्याएं महत्वपूर्ण नहीं लगतीं। फिर भी उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। क्या आपने गर्भावस्था के दौरान चेहरे पर आए पिंपल्स या काले धब्बे, पेट के आसपास चकत्ते या त्वचा की रंजकता (skin pigmentation) देखी है? अगर इन सभी का जवाब हां है और आप इनके कुछ ब्यूटी समाधान ढूंढ रहीं हैं, तो आपकाे कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए। यहां हम उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं (list of chemicals to avoid during pregnancy) करना चाहिए। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - गर्भावस्था में नुकसान पहुंचा सकती हैं ब्यूटी केयर रूटीन की ये 4 चीज़ें, इनसे बचना है जरूरी



सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।