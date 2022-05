Baby Names For Twin Girls: ट्विंस लड़कियों को दें बेहद क्यूट नेम, देखें जुड़वा लड़की के लिए नामों की लिस्ट

Twin Girls Names: बच्चों के नाम रखना भी एक जरूरी कार्यों में से एक है। बच्चे के नाम का अच्छा मतलब होना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये बच्चे को कई हद तक व्यक्तिगत तौर पर डिफायन करता है। यहां हम बता रहे हैं ट्विंस लड़कियों के कुछ क्यूट और लेटेस्ट नाम की लिस्ट। इसमें आपको लड़कियों के लिए अच्छे राइमिंग नेम और साथ ही कुछ ऐसे नेम भी जो पुराने होकर भी कभी पुराने नहीं होते हैं।



जुड़वा लड़कियों के लिए नाम (Judwa Ladkiyon ke naam)

1) अमीषा (सुंदर)

अनन्या (सुंदर)

2) अधीरा (चांद)

अवा (पुकारना)

3) अबोली (फूल)

कुसुम (खिलना)

4) अर्पिता (समर्पित)

आकांक्षा (इच्छा)

5) केतकी (एक फूल)

जूही (चमेली)

6)कीर्ति (कीर्ति का एक रूपांतर)

भारती (देवी सरस्वती का दूसरा नाम)

7) कल्याण (जो धनी हो)

कार्तिका (भगवान मुरुगन के नाम)

8)गंगा (गंगा नदी)

गौरी (देवी पार्वती का नाम)

9) अर्चना (पूजा)

अपर्णा (देवी दुर्गा)

10) चारु (सुंदर)

चार्वी (सुंदर)

राइमिंग नेम फॉर गर्ल्स (Ladkiyon ke liyeRhyming Name)

1) आर्या (बुद्धिमान)

शौर्या (वीरता)

2) आशी (खुशी)

राशि (संकेत)

3) अलीना (रोशनी)

लीना (वैभव)

4) अमानी (वसंत मौसम आने का संकेत)

पावनी (सच्ची)

5) अमुदा (दिव्य)

कुमुदा (कमल)

6) पूर्णा (पूर्ण)

संपूर्णा (पूरा)

7)तान्या (परियों की रानी)

वान्या (वन देवी)

8) रीति (कल्याण)

आकृति (आकार)

9) रानी (साम्राज्ञी)

वाणी (आवाज)

10) मीनाक्षी (अद्भुत आखें)

कामाक्षी (देवी लक्ष्मी का नाम)

कभी पुराने न होने वाले नाम (Names that never Gets Old)

1) राधा (धन)

अनुराधा (एक नक्षत्र)



2) रजनी (रात)

सुजनी (सुखद)

3) रेखा (लकीर)

सुरेखा (वाणी)

4) रेशमा (नर्म)

करिश्मा (चमत्कार)

5)रूपाली (समुद्र से पैदा हुई)

सोनाली (सुनहरी)

6) संचिता (छंदों का संग्रह)

संगीता (संगीत में महान)

7) सावित्री (देवी लक्ष्मी)

गायत्री (एक पवित्र श्लोक)

8) तारा (सितारा)

मीरा (भगवान कृष्ण की भक्त)



9) यशस्विनी (सफल)

तेजस्विनी (जगमगाती आभा वाली)



10) ऊषा (सुबह की किरणें)

उमा (प्रकाश)



