कोहनी और घुटनों का कालापन दूर करने के लिए अपनाएं करी पत्ते का ये नुस्खा, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Curry Leaves Home Remedy To Get Rid Of Dark Elbows: बात जब स्किन केयर की होती है तो लोग अक्सर चेहरे पर तो ध्यान देते हैं लेकिन कोहनी और घुटनों के केयर करना भूल जाते हैं। लोगों की ये लापरवाही कुछ समय बाद घुटनों और कोहनी के कालेपन का कारण बनने लगती है। जिसकी वजह से कई बार शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में इस समस्या से राहत पाने के लिए लोग कई बार साबुन या स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन दोनों ही चीजों से व्यक्ति की समस्या जल्दी खत्म नहीं होती है। अगर आप भी घुटनों और कोहनियों पर जमा मैल से परेशान हैं तो करी पत्ते का ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे-

घुटनों और कोहनी का कालापन दूर करने के लिए ऐसे करें करी पत्ते का इस्तेमाल-

कोहनी और घुटनों का कालापन दूर करने के लिए आप सबसे पहले करी पत्तों को धोकर मिक्सी में नींबू के रस या वर्जिन आयल के साथ पीस लें। करी पत्ते का ये पेस्ट तैयार होने पर इसे अपने कोहनी और घुटनों पर 10 से 15 मिनट लगाकर ठंडे पानी से धो लें। ड्राई त्वचा वाले लोग इस पेस्ट को लगाने के बाद मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें अगर आपकी त्वचा बेहद कोमल है तो आप इस पेस्ट में नींबू की जगह वर्जिन आयल का प्रयोग करें।

करी पत्ते के फायदे-

करी पत्ते को मीठा नीम, कढ़ी पत्ता या कढ़ी लिंबू जैसे नामों से भी जाना जाता है। भोजन का जायका बढ़ाने वाले करी पत्ते में आयरन और कैल्शियम के साथ विटामिन ए, बी, सी और बी 2 भी प्रचूर मात्रा में पाया जाता है। करी पत्ते का सेवन हमारे स्वास्थ्य को कई प्रकार से फायदा पहुंचाता है। इसका नियमित सेवन करने से डायरिया,कब्ज,डायबिटीज, वेट लॉस और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में मदद मिलती है।