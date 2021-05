कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद इन लक्षणों को न करें अनदेखा, जानें स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी

कोरोना वायरस वैक्सीन के बाद कई लोगों में बुखार और सिरदर्द की शिकायत देखी गई थी। इस कारण वैक्सीनेशन के बाद इन लक्षणों को देखकर लोगों के मन में कई सवाल और डर भी देखने को मिला। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (mohfw) ने हेल्थ केयर वर्कर्स और वैक्सीन लेने वालों के लिए वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से वैक्सीनेशन के 20 दिन के भीतर थ्रॉम्बोसिस (ब्लड क्लॉट्स) के लक्षणों को पहचान करने की अपील की गई है।



Out of abundant precaution, @MoHFW_INDIA has issued an advisory to spread awareness about suspected thromboembolic symptoms occurring within 20 days of being administered #COVID19Vaccine@PMOIndia #Unite2FightCorona #IndiaFightsCOVID19 pic.twitter.com/poQ7vdhtoe