स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट ने दिया इशारा, देश में एक बार फिर बढ़ सकता है कोरोना का खतरा

देश में कोरोना का खतरा बढ़ने के संकेत हैं। पिछले पांच दिन में ही संक्रमण दर 0.21 फीसदी से बढ़कर 0.32 फीसदी पहुंच गई है। हालांकि, रोजाना नए मामलों की बात करें तो रविवार के 1154 के मुकाबले सोमवार को 861

एजेंसी,नई दिल्ली Manju Mamgain Tue, 12 Apr 2022 08:45 AM

