Corona Booster Dose Precautions : कोरोना बूस्टर डोज लगवाने से पहले हर किसी को पता होनी चाहिए ये बातें

वायरस के खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए वैक्सीन की दो डोज के बाद बूस्टर डोज भी बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप बूस्टर डोज लगवाने जा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Pratima Jaiswal Thu, 14 Apr 2022 02:34 PM

