Christmas 2022 Theme: क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए लाल-सफेद के अलावा इन रंगों की चुनें थीम

What Colors to Wear For Christmas: क्रिसमस का त्योहार ईसा मसीह यानी यीशु परमात्मा के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल ये त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसे में क्रिसमस आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। क्रिसमस के दिन लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं। इसी के साथ क्रिसमस होने वाली पार्टी में थीम के रंगो का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। वैसे तो इस दिन ज्यादातर लोग लाल और सफेद रंग की थीम ही पसंद करते हैं, लेकिन इस बार आप कुछ अलग रंगों की थीम चुन सकते हैं। यहां देखिए कैसे चुनें क्रिसमस के लिए कलर थीम-

1) हरा रंग

क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए आप हरे रंग की थीम को चुन सकते हैं। इस रंग की आउटफिट के साथ आप लाल, सफेद या ब्राउन को जोड़ सकते हैं।

2) ब्राउन रंग

कुछ अलग और अट्रैक्टिव रखना चाहते हैं तो ब्राउन रंग को अपने थीम कलर के तौर पर चुन सकते हैं। सभी लोग जब पार्टी में सेम रंग के कपड़े पहनेंगे तो ये लाजवाब लगेगा।

3) सफेद

क्रिसमस पर सफेद रंग की आउटफिट को लाल के साथ ही जोड़ा जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग करें और सिर्फ सफेद रंग के कपड़ों की थीम रखें। हालांकि आप सफेद स्वेटर या जैकेट के साथ ब्लू जींस या फिर स्कर्ट को जोड़ सकती हैं।

4) मेहरून

क्रिसमस के लिए लाल रंग कॉमन है। अपनी पार्टी पर आप इस बार मेहरून रंग की थीम रखें। इसके साथ सफेद रंग को जोड़ सकते हैं।

