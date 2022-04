खुद के फैसले करने में बच्चे रहेंगे आगे, बस पेरेंट्स रखें इन बातों का ध्यान

हर माता-पिता कि यह ख्वाहिश होती है कि वो बड़ा होकर अपने जीवन के फैसले खुद समझदारी से ले सके। उनके भीतर अपना अच्छा-बुरा समझने की क्षमता समय से मौजूद हो। हालांकि अपने बच्चों में इस गुण को निखारने और बिगाड़ने में माता-पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Manju Mamgain Tue, 05 Apr 2022 05:11 PM

