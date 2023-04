अगर आपका बच्चा करता है दूसरे बच्चों को बुली तो ऐसे करें उसे डील

ऐप पर पढ़ें

Tips to stop your child from bullying other kids: क्या आपके बच्चे की भी रोज स्कूल और पड़ोस से दूसरे बच्चों को परेशान करने की शिकायत आती है? या फिर आपका बच्चा दूसरों के साथ अक्सर मारपीट करके घर आता है, अगर आपका जवाब हां में है तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी हां, बच्चों के इस व्यवहार को बुली करना कहा जाता है। आइए जानते हैं जब आपका बच्चा दूसरे बच्चों को बुली करने लगे तो उसे डील करने के लिए क्या टिप्स अपनाने चाहिए।

बच्चे को बुली करने से रोकने के लिए अपनाएं ये टिप्स-

गुस्से पर दें ध्यान-

आपको 6-7 साल की उम्र से ही अपने बच्चे के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। उसे समझाएं कि किसी दूसरे बच्चे के साथ मारपीट करना, डराना, धमकाना गलत बात होती है। ऐसा करके आप दूसरे लोगों के सामने अपनी इमेज बुरी बना लेते हैं। ध्यान रखें बच्चे के साथ गुस्से से बात करने से वो भी अग्रेसिव नेचर का बन सकता है।

गलत काम पर न दें शाबासी-

मजाक में भी बच्चे की मारपीट या गलत बोलने की आदत को प्रोत्साहित न करें। कई बार पेरेंट्स की मजाक में कहीं बातों को बच्चा अपनी तारीफ समझकर वही हरकत स्कूल या दोस्तों के साथ भी करने लगता है। ऐसा करने से बचें।

बच्चे को दूसरों का सम्मान करना सिखाएं-

बुली करने वाले बच्‍चों में नैतिकता का कोई गुण नहीं होता है। ऐसे बच्चे कुछ भी करने से पहले यह नहीं सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे में आप अपने बच्‍चे को नैतिक मूल्‍य सिखाते हुए सही और गलत के बीच फर्क करना बताएं।



विनम्रता का गुण सिखाएं-

बुली करने वाले बच्‍चों को अक्‍सर यह लगता है कि हर अच्छी चीज पर सिर्फ उन्हीं का हक है। यही वजह है कि वो हर अच्छी चीज पर अपना हक जमाने लगते हैं और दूसरों से उसे जबरदस्‍ती छीन लेते हैं। ऐसे में अपने बच्चे को व्यवहार से विनम्र रहना सिखाएं।

उनसे बात करें-

अपने बच्चे से कुछ भी कहने से पहले हमेशा गलत काम करने के पीछे की वजह जरूर पता करें। उससे बात करें और पूछें कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे हमेशा हालात से लड़ने के अच्छे विकल्प सुझाएं। बच्चे को बताएं कि गलत काम का परिणाम क्या हो सकता है।