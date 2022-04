हिंदी न्यूज़ लाइफस्टाइल Navratri 2022: दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन के लिए इस तरह बनाएं हलवे और काले चने का प्रसाद, ये है Recipe

Navratri 2022: दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन के लिए इस तरह बनाएं हलवे और काले चने का प्रसाद, ये है Recipe

Navratri 2022: हिंदू मान्यता के अनुसार कन्या पूजन के दिन अलग-अलग रूप की कन्याएं देवी के अलग-अलग स्वरूप को दर्शाती हैं। इस बार अष्टमी तिथि 9 अप्रैल यानी आज मनाई जा रही हैं। इसे महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन के लिए काले चने और हलवा-पूड़ी का प्रसाद बनाकर कन्याओं

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Manju Mamgain Sat, 09 Apr 2022 08:10 AM

इस खबर को सुनें