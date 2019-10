जूही चावला ने ट्विटर पर शेयर किया दिवाली पर दीये जलाने का दिलचस्प तरीका, देखें

दिवाली पर कई परम्पराएं मिलकर इस त्योहार की खूबसूरती और भी बढ़ा देती हैं। वहीं, लोग घर की सजावट को लेकर नए-नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अगर आप भी होम डेकोरेशन के नए तरीके तलाश रहे हैं, तो आप जूही चावला के दिवाली टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने एक ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें जूही दिवाली पर दीए जलाने का दिलचस्प तरीका बता रही हैं।

Did you know, Diwali in the traditional sense, has little to do with myriad fireworks! This Diwali I plan to light up my house with desi diyas as nothing speaks festive more than the flickering light spread around the house 😁✨ pic.twitter.com/DC8NAYEbkZ