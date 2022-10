Bhai Dooj 2022: भाई दूज पर तिलक लगाते समय बहनें भूलकर भी न करें ये गलतियां, त्योहार का मजा हो जाएगा किरकिरा

Things to keep in mind while doing tilak: भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्योहार इस साल 26 अक्टूबर 2022, बुधवार को मनाया जा रहा है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितिया तिथि पर मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार भैया दूज पर 50 वर्षों बाद ऐसा विशेष संयोग बन रहा है जिससे भाई बहन का प्रेम और बढ़ेगा। अगर आप भी अपने और भाई के रिश्ते में हमेशा प्यार, सम्मान और मिठास बनाए रखना चाहती हैं तो भूलकर भी न करें तिलक से जुड़ी ये गलतियां।

भाई दूज पर न करें ये गलतियां-

-भाई दूज के दिन भाई-बहन आपस में लड़ाई-झगड़ा ना करें।

-बहनें अपने भाई से मिले गिफ्ट का निरादर ना करें।

-भाई को तिलक करने से पहले भोजन न गर्हण करें।

-भाई दूज के दिन झूठ बोलने से बचें।

-भाई दूज पर पूजा के दौरान काले वस्त्र ना पहनें।

भाई दूज पर भाई को तिलक करने का ये है सही तरीका-

भाई को तिलक करते समय उसका मुंह पूरब, उत्तर या उत्तर-पूर्व की दिशा में होना चाहिए। भाई दूज का तिलक करते समय सबसे पहले आटे का अरिपन बनाएं। उस अरिपन पर भाई के बैठने के लिए आसन रखें। फिर भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके हाथों पर कलावा बांधें। अब आरती करके भाई को मिठाई खिलाकर उसके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करें।