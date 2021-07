Does Applying Lemon On Face Is a Bad Idea: वजन घटाने से लेकर त्वचा की रंगत साफ करने तक, नींबू के आपने आजतक कई फायदे सुने होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं नींबू के ऐसे ही 5 बड़े साइड इफेक्ट्स के बारे में।

नींबू के साइड इफेक्ट्स-Side Effects of Lemon

त्वचा में जलन और रैशेज-

नींबू में मौजूद एसिड की मात्रा त्वचा के लिए हानिकारक हो सकती है। त्वचा पर नींबू लगाने के बाद अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से व्यक्ति को फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस स्किन रिएक्शन हो सकता है। जिसकी वजह से त्वचा में रूखापन,रैशेज, सूजन ,छाले या त्वचा का लाल होना जैसी समस्या हो सकती हैं।

त्वचा पर सफेद दाग-

त्वचा पर सफेद दाग को ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो कहा जाता है। त्वचा में मेलानिन का स्तर कम होने की वजह से त्वचा का रंग सफेद होने लगता है। कई बार लोग त्वचा पर मौजूद काले धब्बों को हल्का करने के लिए नींबू का उपयोग करते हैं, लेकिन त्वचा पर नींबू का अधिक उपयोग करने से ये काले धब्बे दूर होने की जगह बड़े और सफेद ल्यूकोडर्मा जैसे धब्बों में बदल जाते हैं।

सनबर्न का खतरा-

त्वचा पर नींबू जैसे खट्टे फलों का अधिक इस्तेमाल व्यक्ति के लिए सनबर्न का खतरा पैदा कर सकता है। ध्यान रखें कभी भी धूप में निकलने से पहले त्वचा पर नींबू का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो उससे कुछ दिन पहले नींबू का इस्तेमाल करना छोड़ दें। ऐसा न करने पर आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।

दांतों की सेहत-

नींबू का अधिक सेवन दांत खट्टे करने के साथ दातों के इनेमल यानी दांतों की बाहरी परत को भी खराब कर सकता है।

सेहत पर बुरा असर-

नींबू को विटामिन-सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। लेकिन विटामिन सी का अत्यधिक सेवन करने से व्यक्ति को दस्त, मतली और पेट में ऐंठन की समस्या हो सकती है।

Disclaimer- इस आलेख में दी गई जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है।