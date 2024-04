घर में चींटियों के आतंक से हैं परेशान? केमिकल नहीं, ये देसी टिप्स आएंगे काम

ऐप पर पढ़ें

Best Ways To Get Rid Of Ants Naturally: गर्मियों में अक्सर कभी खाने की मीठी चीजों पर तो कभी घर के कोने और दीवारों पर काली-लाल चींटियां चलती हुई नजर आ ही जाती हैं। ये चींटियां किचन में रखी खाने की चीज को तो खराब करती ही है लेकिन कई बार बिस्तर में चढ़कर बहुत जोर से काट भी लेती हैं। जिसकी वजह से व्यक्ति को खुजली और परेशानी होने लगती है। घर में इधर-उधर घूमने वाली इन चींटियों से निजात पाने के लिए महिलाएं बाजार में मिलने वाले केमिकल प्रॉडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये केमिकल प्रॉडक्ट आपके हाथों के साथ आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी परेशानी को समझते हुए मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने अपने इंस्टाग्राम पर इन आंतकी चींटियों को भगाने का असरदार नुस्खा शेयर किया है। आइए जानते हैं उसके बारे में।

चींटियों को भगाने का शेफ पंकज का हींग और डेटॉल का नुस्खा-

चींटियों को भगाने के लिए सबसे पहले एक स्प्रे बोतल में एक कप पानी भरकर उसमें दो चम्मच लिक्विड डेटॉल और एक चम्मच हींग पाउडर डालकर बोतल का ढक्कन लगाकर अच्छी तरह हिला लें। चींटियों को भगाने के लिए आपका नुस्खा तैयार हैं। आप इस लिक्विड को हर उस जगह स्प्रे करें, जहां आपको लगता है चींटियां बहुत आती हैं।

चींटियों को भगाने में ये नुस्खे भी हैं असरदार -

नींबू की लें मदद-

चींटियों से छुटकारा पाने के लिए नींबू का उपाय भी कारगर साबित हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए नींबू के छिलके उस जगह रखने हैं, जहां चींटियां सबसे ज्यादा आती हैं। चींटियों को खट्टी चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नींबू की खुशबू से चींटियां भागने लगेंगी।

नमक-

चींटियां नमक से भी दूर भागती हैं। घर के कोने के पास या जहां चीटियां आती हैं वहां नमक छिड़क दें। ये प्राकृतिक तौर पर चींटियों से छुटकारा दिलाने का सस्ता तरीका है। इस उपाय को करने के लिए नमक को पानी में उबालकर स्प्रे बोतल में भरकर घर की हर जगह पर छिड़क दें जहां से चींटियां आ सकती हैं।

पुदीना-

पुदीने की महक आपको भले ही अच्छी लगे, लेकिन चींटियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं होती। पुदीना एक नेचुरल इनसेक्ट रिपेलेंट है। यह चींटी सहित कई कीड़ों को दूर भगाने के में काम आ सकता है। इस उपाय को करने के लिए आप पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें कॉटन पर डालकर उस जगह रखें,जहां चींटियां सबसे ज्यादा नजर आती हैं।