दोनों बाजुओं के बीपी में अंतर बन सकता है जान के लिए खतरा, जानें क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह

Best Way To Check Blood Pressure At Home: आमतौर पर ब्लड प्रेशर चेक करते समय लोग एक ही हाथ की रीडिंग लेकर अपने स्वस्थ्य और अस्वस्थ्य होने का पता लगा लेते हैं। पर क्या वाकई यह ब्लड प्रेशर चेक करने का सही तरीका है? ब्लड प्रेशर पर हुई एक रिसर्च आपके होश उड़ा सकती है। जी हां, इस रिसर्च में कहा गया है कि अगर दोनों हाथ के रक्त चाप में भारी असमानता हो, तो यह व्यक्ति की असामयिक मौत का कारण बन सकता है।

ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने 230 लोगों पर एक शोध करने के बाद यह दावा किया गया है कि जिन्हें उच्च रक्तचाप की बीमारी है और उनके दोनों हाथ के रक्त चाप में बहुत ज्यादा का अंतर है, उनकी मौत हृदय रोग, सदमा या अन्य वजहों से समय से पहले हो सकती है। ऐक्स्टर विश्वविद्यालय के पेनिनसुला कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेन्टिस्ट्री से जुड़े डॉक्टर क्लार्क इस शोध के प्रमुख शोधकर्ता हैं।

ब्रिटिश हर्ट फॉउंडेशन में वरिष्ठ हृदय रोग नर्स मौरीन टैलबॉट का कहना है कि ये शोध इस बात की पुष्टि करता है कि ब्लड प्रेशर चेक करते समय दोनों हाथ के रक्त चाप की जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दोनों हाथ के रक्त चाप में मामूली सा अंतर सामान्य बात है।

इस शोध के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर क्लार्क ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, "डॉक्टरों के लिए संदेश ये है कि जब वे मरीजों के रक्त चाप की जांच करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से दोनों हाथ के लिए निर्धारित रक्त चाप के राष्ट्रीय मानक को मानना ही पड़ेगा।"

वहीं इस विषय को लेकर अमेरिका के मैसचूसिट्स हॉस्पिटल में 40 साल से ज्यादा उम्र के 3400 मरीजों की जांच की गई। ये ऐसे मरीज थे, जिनमें पहले से दिल के रोग के कोई लक्षण मौजूद नहीं थे। जांच में एक बाजू और दूसरी बाजू में सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर में 5 का अंतर पाया गया। लेकिन इनमें से 10 पर्सेंट लोगों में यह अंतर 10 से ज्यादा पाया गया। 13 साल तक इन लोगों की निगरानी की गई। 10 से ज्यादा अंतर वाले 38 पर्सेंट लोगों में हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और दिल की बीमारी के लक्षण पाए गए। हाइपरटेंशन के मरीजों में अगर दोनों बाजुओं के ब्लड प्रेशर का अंतर 10 या इससे ज्यादा हो तो उन्हें हार्ट अटैक का खतरा रहता है।

बता दें, अगर ब्लड प्रेशर नापते समय दोनों बाजुओं के बीपी में अंतर ज्यादा होता है तो यह बाजुओं की आर्टरी में ब्लॉकेज का संकेत देता है। पेरिफेरल आर्टरी में दिक्कत होने से हार्ट और ब्रेन में ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है।

साइंस पत्रिका द लासेंट में प्रकाशित 28 शोध पत्रों में भी यह पहले कहा जा चुका है कि अगर दोनों हाथ के रक्त चाप के बीच अधिक अंतर है तो इससे नस संबधी बीमारी हो सकती है। इसके चलते मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है।

एक्सपर्ट्स की सलाह-

ब्रिटिश हर्ट फॉउंडेशन में हुए शोध के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर क्लार्क सलाह देते है कि उच्च रक्त चाप के ऐसे मरीज, जो अपने घर पर ही रक्त चाप की जांच करते हैं, उन्हें अपने डॉक्टरों की सलाह माननी चाहिए।

उन्होंने कहा, "अगर रक्त चाप का उपचार चल रहा है और उनके दोनों हाथ के रक्त चाप में अधिक अंतर है तो उनके लिए यह जानना जरूरी है कि उनका इलाज उनके भविष्य के आकलन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।"

जांच से पहले ध्यान रखें ये बातें-

- बीपी जांच से आधा घंटा पहले वाइन और निकोटिन का सेवन करने से बचें।

- रक्त चाप नापते समय आराम से सीधे बैठ जाएं और कुछ मिनटों के लिए पैर सीधे रखें।

- ब्लड प्रेशर नापते समय बाजू कोहनी के सहारे ऐसे रखें कि यह हार्ट के लेवल पर आ जाए।

- बाजू के ऊपरी हिस्से पर पट्टी बांध लें और मशीन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार बीपी जांच करें।