12 साल बाद जेल से छूटे पति से पत्नी ने पूछी ऐसी बात, वापस जेल भाग गया पति, पढ़े मजेदार चुटकुले

ऐप पर पढ़ें

गपशप करने का टाइम हो तो मजेदार चुटकुले चेहरे पर हंसी ला देते हैं। दोस्तों के बीच अगर अपनी खास पहचान बनानी है तो मजेदार चुटकुलों को जरूर सुनाएं। ये जोक्स ना केवल ठहाके लगाने पर मजबूर करते हैं बल्कि सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। तो बस सेहत और दोस्ती को मेंटेन रखने के लिए मजेदार जोक्स को पढ़ना ना भूलें। पढ़ें ये मजेदार से चुटकुले।

दो दोस्‍त आपस में बात करते हुए…

रामू- मैं कभी ईट का जवाब पत्‍थर से नहीं देता,

श्‍यामू: क्‍यों ?

रामू: क्‍योंकि पत्‍थर खोजने में बहुत समय लग जाता है…

पहला दोस्‍त – यार बता I Am Going To Toilet का मतलब क्‍या होता है?

दूसरा दोस्‍त- मै शौचालय जाता हूं।

पहला दोस्‍त-ऐसे कैसे जाएगा।

पहले इसका मतलब बता कर जा।।

जिसको भी पूछता हूं सबको शौचालय लग जाती है।

दांत का डॉक्टर- आपका दांत निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सड़ चुका है।

राजू- हां तो कितने पैसे लगेंगे ?

दांत का डॉक्टर- बस 500 रुपये लगेंगे.

राजू- 50 रुपये ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल तो मैं खुद लूंगा।

लड़की- मेरे पापा ने कहा है कि

अगर मैं एग्‍जाम में फेल हो गई

तो मेरी शादी रिक्‍शावाले से करा देंगे।

पप्‍पू- अरे वाह! मेरे पापा ने कहा है

कि अगर मैं फेल हुआ तो मुझे रिक्‍श दिला देंगे।