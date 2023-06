त्वचा पर गुलाबी निखार ला सकता है गुड़हल और एलोवेरा का ये नुस्खा, ऐसे करें इस्तेमाल

ऐप पर पढ़ें

Hibiscus Flower And Aloe Vera Remedy To Get Pink Glowing Skin: खूबसूरत त्वचा का सपना हर किसी की ख्वाहिश होती है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करने से लेकर घंटों पार्लर में गुजारने से भी परहेज नहीं करते हैं। बावजूद इसके कुछ समय बाद ही त्वचा डल लगने लगती है। अगर आपके साथ भी यही समस्या है तो गुड़हल और एलोवेरा का ये नुस्खा आपकी टेंशन दूर करके चेहरे पर गुलाबी निखार बनाए रखने में आपकी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

गुड़हल के ब्यूटी बेनिफिट्स-

गुड़हल का फूल प्राकृतिक रूप से त्वचा पर होने वाले एक्ने,टैनिंग और एंटी एजिंग की समस्या को दूर करने में मदद करता है। गुड़हल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने के साथ समय से पहले बूढा होने से भी बचाते हैं।

चेहरे पर कैसे लगाएं गुड़हल और एलोवेरा जेल-

चेहरे पर गुलाबी निखार पाने के लिए एक कटोरी में 3 से 4 गुड़हल के फूल धोकर अच्छी तरह मैश कर लें। अब इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर उससे एक अच्छा मिश्रण तैयार कर लें। अब इस मिश्रण को चेहरे पर 20 मिनट तक लगाकर रखें। 20 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। आप चाहे तो गुड़हल के फूल की जगह उसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल के इस फेस पेक को चेहरे पर लगाने से चेहरे से फाइन लाइन्स, दाग-धब्बे कम होने के साथ स्किन भी चमकदार बनती है।