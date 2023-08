चेहरे की झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए घी के साथ मिलाकर लगाएं ये चीजें, मिलेगा गजब का निखार

ऐप पर पढ़ें

Remedies Of Ghee To Get Rid Of Wrinkles Naturally: आपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तो कई बार सब्जी या दाल में घी का तड़का लगाया होगा लेकिन क्या आप जानते हैं बोरिंग खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ आपकी त्वचा का निखार भी बढ़ा सकता है देसी घी। जी हां, अगर आपके चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियां नजर आने लगी हैं तो आप देसी घी के कुछ उपाय आजमाकर इन्हें बड़ी आसानी से दूर कर सकती हैं। दरअसल, देसी घी में फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मौजूद होता है जो त्वचा को गहराई से पोषण देने के साथ हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करता है। इसका यूज करके न सिर्फ आपके चेहरे की खोई चमक वापस आ सकती है बल्कि फाइन लाइन्स को भी दूर रखने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं उम्र के असर को कम करने के लिए कैसे करें घी का इस्तेमाल।

चेहरे पर घी लगाने के लिए अपनाएं ये तीन तरीके-

बेसन और घी-

घी और बेसन से बना फेस मास्क त्वचा को मॉइस्चराइज करने के साथ एक्सफोलिएट भी करता है। इन दोनों को एकसाथ मिलाकर लगाने से त्वचा को नमी मिलने के साथ डेड स्किन से भी छुटकारा मिलता है। चेहरे पर इसे लगाने के लिए एक चम्मच बेसन में दो चम्मच घी मिलाकर 20 मिनट के लिए लगाएं। इसके बाद चेहरा पानी से धो लें।

मुल्तानी मिट्टी और घी-

मैग्नीशियम क्लोराइड से भरपूर ये फेस पैक त्वचा की गहराई से सफाई करके डेड स्किन और ब्लैकहेड्स को दूर करता है। इस पैक में मौजूद घी मुल्तानी मिट्टी की वजह से त्वचा में महसूस होने वाली ड्राईनेस को कम करने में मदद करता है। इस फेस मास्क को बनाने के लिए एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में एक चम्मच घी मिलाकर चेहरे पर 20 मिनट रहने दें। इसके बाद चेहरा गुनगुने पानी से धो लें।

घी और शहद-

घी और शहद के इस फेस पैक को चेहरे पर लगाने से शहद त्वचा की नमी बनाए रखता है जबकि घी एक शक्तिशाली मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। इस पैक को बनाने के लिए आधा चम्मच शहद में आधा चम्मच घी मिलाकर 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। इसके बाद चेहरा गर्म पानी से धो लें।